Ravenna. A febbraio corso di formazione per Insegnanti nuoto con l’UISP

Il Comitato Uisp Ravenna-Lugo promuove un nuovo corso di formazione per conseguire la qualifica di Insegnante di Nuoto di primo livello per lavorare con le categorie primi passi, ragazzi e adulti.

L’inizio è previsto dal mese di febbraio 2020 a Ravenna. Il corso ha lo scopo di formare personale certificato con Brevetto UISP da Tecnico Educatore Nuoto da inserire nell’ambito delle attività motorie e sportive in acqua (piscina e mare).

Prova di ammissione venerdì 24 gennaio 2020 alla Piscina Comunale “G. Gambi” in Via Falconieri n. 31 a Ravenna, esame finale previsto, indicativamente, ad aprile 2020.

I candidati dovranno avere la maggiore età, essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore e tessera UISP tipo “D”. Saranno ammessi al corso solo coloro che avranno superato una prova attitudinale in acqua prevista per il 24 gennaio 2020.

Il corso ha la durata di 48 ore ed è strutturato in lezioni che si terranno prevalentemente durante il week-end o in giornate feriali in orari serali. Le lezioni trattano argomenti teorici in aula e pratica in vasca.

Per informazioni e iscrizioni telefonare UISP Ravenna-Lugo 0544.219724 o 0545.26924. Chiusura iscrizioni 22 Gennaio.