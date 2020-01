Tre atleti del Circolo Ravennate della spada si qualificano per la II prova nazionale di Terni

È andata in scena a Ciserano (BG), la Seconda Prova Nazionale Cadetti U17 di spada maschile e femminile. Quattro gli atleti a rappresentare il Circolo Ravennate della Spada a.s.d.. La prima giornata di gare vede in pedana la compagine maschile, gli atleti Matteo Magrini, Matteo Lontani e Francesco Pizzo, guidati dal Tecnico Nazionale Emanuele Rocco, concludono positivamente la fase a gironi, ottenendo l’ingresso nella successiva fase di eliminazioni dirette. Per la gara femminile incrocia le lame Sophia E. Stella seguita a bordo pedana dal Maestro Pavlo Putyatin. Buona posizione di partenza nel tabellone degli assalti di diretta, passa agevolmente i primi due turni per poi fermarsi a due stoccate dai sedicesimi di finale. La somma dei risultati conseguiti dagli atleti ravennati, nelle due Prove Nazionali U17, consentono a ben tre di loro di accedere di diritto alla Seconda Prova Nazionale Giovani, gara di categoria U20, che si terrà a Terni nel mese di Marzo: saranno in pedana per i colori ravennati Sophia E. Stella, Matteo Magrini e Matteo Lontani.

Nello stesso fine settimana si è svolto a Siena il Trofeo Pegaso, gara satellite; a rappresentare il Circolo Ravennate della Spada a.s.d , ha affrontato la distante trasferta, mettendosi in gioco senza il supporto tecnico, Alice Casamenti, classificatasi, al termine di una partecipata competizione, al settimo posto.