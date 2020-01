Venerdì scorso, 17 gennaio, Valentino Rossi si è allenato presso il Tre Ponti MX Track di Ravenna insieme ai ragazzi della VR46 Riders Academy.

L’allenamento è stato ripreso e documentato attraverso un video adrenalitico postato dal “Dottore” su Instagram, e che, in pochi giorni, ha ricevuto 395mila like e 256.450 visualizzazioni sulla pagina facebook di VR46.

“Siamo sicuri di averli fatti divertire tanto” hanno commentato sulla pagina facebook i titolari della pista di motocross di Ravenna raccontando che Rossi ha fatto i complimenti al tracciato e al Fondo.

Foto 3 di 4







Valentino Rossi ha sempre amato il cross, ritenendolo uno degli allenamenti migliori per la MotoGP, ma in seguito all’incidente avvenuto nel 2017 a Cavallare, aveva preferito rinunciare a questa grande passione. Almeno fino a pochi giorni fa.

Rossi si sta preparando all’esordio stagionale 2020 che sarà tra meno di tre settimane, con il primo test MotoGP a Sepang, e secondo gli esperti il cross è uno dei migliori allenamenti per mettere alla prova riflessi e resistenza.