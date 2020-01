Conad Olimpia Teodora impegnata nel primo trofeo stagionale a Soverato

Terminata la Regular Season al terzo posto nel Girone B, la Conad Olimpia Teodora si tuffa subito nel primo trofeo stagionale, affrontando la lunga trasferta di Soverato (fischio d’inizio oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.30) nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia Serie A2. Arbitri del match saranno Luigi Pasciari ed Enrico Autuori

Le avversarie

La Volley Soverato è stata fondata nel 1994 e dal 2010 disputa il campionato di A2, dopo essere stata per diversi anni in B1. Dopo due campionati chiusi a metà classifica, nel 2012-2013 è stata eliminata ai quarti dei playoff promozione. Nelle ultime stagioni ha frequentato spesso i playoff, senza però mai andare oltre la semifinale. Il roster è stato quest’anno profondamente rivoluzionato, al netto della conferma del Coach Bruno Napolitano, esperto allenatore partenopeo, con lunga militanza in A2, qualche apparizione in A1 (Giaveno e Tortolì) ed esperienza nel campionato ceco al Pole Brno (2015-2016).

L’arrivo più importante è stato quello della banda bulgara Silvana Chausheva, con trascorsi a Busto Arsizio in Serie A1, mentre grande ex della partita tra le file della Conad sarà invece Ludovica Guidi, nella scorsa stagione in Calabria. Soverato ha concluso la Regular Season al secondo posto nel Girone A, perdendo appena una partita nel girone di ritorno contro la capolista S.G. Marignano, e si è quindi qualificata per la Coppa Italia con il vantaggio di giocare in casa il primo turno.

“La prima parte della stagione è finita e abbiamo chiuso terzi, non mi interessa stare a rimuginare sulla possibilità di arrivare secondi perché comunque a inizio anno avremmo messo la firma per essere in questa situazione e siamo quindi felici del risultato. Ora voltiamo pagina e dobbiamo goderci quello che ci siamo meritati, ovvero, prima della Pool Promozione, questo quarto di finale di Coppa Italia – dichiara coach Simone Bendandi – .Il nostro obiettivo ora è prima di tutto trovare la brillantezza e la tranquillità che, è inutile nascondercelo, nell’ultimo periodo non abbiamo avuto. Ovviamente andiamo in campo per cercare la vittoria, ma prima di tutto ci aspettiamo di riuscire a ritrovare il nostro gioco e la nostra testa, ovvero quell’essere ‘selvagge’ che ci ha caratterizzato nel girone di andata”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Poggi (2), Morolli (15).

Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).

La diretta streaming del match sarà visibile sul canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCV5HgeR_pPDQE2DrseYjAfQ .