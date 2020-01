Ravenna. 4 km di Darsena saranno illuminati. L’Assessore Fagnani appoggia l’interrogazione del consigliere Gatta

Nella seduta di ieri, martedì 21 gennaio, l’assessore allo sport Roberto Fagnani, rispondendo all’interrogazione presentata in Consiglio Comunale dal consigliere Pd Rudy Gatta, ha assicurato che l’Amministrazione si impegnerà “per ottenere le concessioni necessarie e studiare gli interventi al fine di illuminare l’intera Darsena di città e garantire una maggior fruibilità per i tanti runner che usufruiscono di questo luogo” .

“Con l’illuminazione lungo tutta la Darsena di città su entrambe le banchine del Candiano, si potrebbe correre in sicurezza a qualunque ora – aveva dichiarato il consigliere nell’interrogazione –. Basterebbe poco e sarebbe facilmente sostenibile economicamente. Ravenna, oltre che a una destinazione turistica, ha una spiccata vocazione per gli sport outdoor, in particolare per il running, dimostrata anche dalla grande partecipazione alla Maratona Internazionale Ravenna città d’arte che nell’edizione 2019 ha raggiunto il numero record di oltre 18 mila partecipanti. Il running e il walking richiedono luoghi idonei per sostenere continui allenamenti, al riparo dai pericoli del traffico, dallo smog e accessibili a qualsiasi ora del giorno e della notte, in linea con stili di vita sempre in continuo cambiamenti e la darsena di città, con i suoi 4 km circa lungo le banchine, rappresenta già di per sé un circuito naturale perfetto”.

Il consigliere Pd aveva inoltre chiesto all’Amministazione di farsi carico di portare avanti questa istanza con l’Autorità Portuale di Sistema dell’alto adriatico, “per chiedere che tutto il perimetro della darsena di città venga dotato di un sistema di illuminazione a basso impatto di consumo energetico e che vengano effettuati idonei interventi di sistemazione del manto stradale e a favore dell’accesso alle banchine dal ponte mobile, che ne permettano la fruibilità anche nelle ore notturne a tutte le persone che vogliono utilizzarla per le camminate o per gli allenamenti di corsa.”

L’assessore allo Sport Roberto Fagnani, rispondendo all’interrogazione, ha dichiarato che “il Comune di Ravenna ha già in concessione da Ap un’area di 19.000 m² della Darsena, ed è evidente che il movimento podistico ravennate è in continuo aumento e che l’area della Darsena è utilizzata da tanti appassionati”.

“Sono d’accordo con la sua richiesta – ha concludo Fagnani – e posso confermare che il Comune si sta già attivando per poter avere le concessioni necessarie e studiare gli interventi utili per poter garantire una maggior fruibilità di questi luoghi e dare ai podisti la possibilità di usufruirne in maniera tranquilla”.