Cervia. Già sold out Ironman e Ironman 70.30. Sono 3200 gli atleti iscritti al triathlon

Ironman Italy Emilia-Romagna per il quarto anno consecutivo si conferma un grande successo in termini di interesse e numero di partecipanti.

A circa tre mesi dall’apertura delle iscrizioni per l’edizione 2020 della lunga distanza italiana è arrivato il sold out. Sono 3200 gli atleti che hanno scelto la gara di Cervia per affrontare la full distance.

L’Ironman Italy vede la presenza straniera di quasi l’80% percento degli atleti che proviene da oltre 70 Paesi del mondo. Inglesi, tedeschi e francesi si collocano nella top 5 dopo gli italiani. Importante anche la presenza degli atleti polacchi che si posizionano al quinto posto.

L’80% dei partecipanti è di sesso maschile con un’età media tra i 45 e 49 anni mentre è in netto aumento, rispetto agli anni precedenti, la presenza delle atlete donne che si attesta sul 20%.

A meno di una settimana dal sold out della lunga distanza, e in meno di 12 ore dall’annuncio degli ultimi 75 posti disponibili per gli atleti individuali, anche l’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna raggiunge il suo obiettivo per il 2020. La gara che è alla sua seconda edizione a Cervia, vedrà ai nastri di partenza 2600 atleti provenienti da circa 60 Paesi del mondo. La presenza straniera si attesta nell’ordine del 60% dei partecipanti e i Paesi con il maggior numero di partecipanti, dopo l’Italia, sono Regno Unito, Germania, Svizzera e Austria.

Così come per la lunga distanza, anche in questo caso l’80% degli atleti è di sesso maschile con un’età media tra i 45 e 49 anni e la presenza delle atlete donne sul 20%.

Interessante notare che per oltre il 50% degli iscritti sarà il primo Ironman 70.3 in assoluto. Si tratta di un percorso che ricalca perfettamente quello della lunga distanza ma con distanze “ridotte” ossia 1,9 km di nuoto, 90 km di bici e 21 di corsa e che ben si adatta a chi per la prima volta affronta una prova di questo tipo di gara.

La possibilità di partecipare a questo grande weekend targato Ironman Italy è ancora aperta per le altre gare la Night Run corsa podistica in notturna, la 5150 Cervia Triathlon Emilia-Romagna, triathlon distanza olimpica e l’IRONKIDS, corsa podistica per bambini e ragazzi.