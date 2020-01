Diramato il calendario della Pool Promozione: l’Olimpia Teodora Ravenna parte il 9 febbraio 2020 a Martignacco

E’ stato pubblicato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile nella mattinata di sabato 25 gennaio 2020 il calendario della Pool Promozione di Serie A2, che vedrà la Conad Olimpia Teodora affrontare, in gare di andata e ritorno, le cinque squadre che si sono qualificate al torneo dal Girone A di regular season.

La Pool Promozione si aprirà domenica 9 febbraio 2020 e la Conad inizierà la sua avventura in trasferta a Martignacco, mentre il girone si chiuderà con il match casalingo contro Pinerolo, in programma l’11 aprile. Grande attesa per i due derby con la Omag S.G. Marignano: all’andata la sfida andrà in scena l’1 marzo al PalaCosta, ritorno il 5 aprile in terra riminese.

Il calendario completo della Pool Promozione

Prima giornata:

Andata 9 febbraio – Ritorno 15 marzo

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Volley Soverato – Barricalla CUS Torino

Omag San Giovanni in Marignano – Lpm Bam Mondovì

Itas Città Fiera Martignacco – Conad Olimpia Teodora Ravenna

Geovillage Hermaea Olbia – Delta Informatica Trentino

2ª GIORNATA

Andata 16 febbraio – Ritorno 22 marzo

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Omag San Giovanni in Marignano

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Volley Soverato

Lpm Bam Mondovì – Itas Città Fiera Martignacco

Delta Informatica Trentino – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Barricalla CUS Torino – Geovillage Hermaea Olbia

3ª GIORNATA

Andata 23 febbraio – Ritorno 29 marzo

Itas Città Fiera Martignacco – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Lpm Bam Mondovì

Geovillage Hermaea Olbia – Conad Olimpia Teodora Ravenna

Volley Soverato – Delta Informatica Trentino

Omag San Giovanni in Marignano – Barricalla CUS Torino

4ª GIORNATA

Andata 1 marzo – Ritorno 5 aprile

Volley Soverato – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Geovillage Hermaea Olbia – Lpm Bam Mondovì

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Omag San Giovanni in Marignano

Barricalla CUS Torino – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Delta Informatica Trentino – Itas Città Fiera Martignacco

5ª GIORNATA

Andata 8 marzo – Ritorno 11 aprile

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Geovillage Hermaea Olbia

Lpm Bam Mondovì – Volley Soverato

Itas Città Fiera Martignacco – Barricalla CUS Torino

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Conad Olimpia Teodora Ravenna

Omag San Giovanni in Marignano – Delta Informatica Trentino

La classifica

Omag San Giovanni In Marignano 50, Delta Informatica Trentino 49, Volley Soverato 38, Eurospin Ford Sara Pinerolo 33, Lpm Bam Mondovì 33, Conad Olimpia Teodora Ravenna 32, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 30, Barricalla Cus Torino 28, Itas Città Fiera Martignacco 25, Geovillage Hermaea Olbia 24.

Il regolamento

Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione è promossa in A1. Le squadre dalla 2^ alla 8^ posizione della Pool Promozione più la 1^ classificata della Pool Salvezza disputano i Play Off Promozione con la seguente formula: i quarti di finale si disputano su gare di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (da disputarsi nel caso in cui le due squadre abbiano ottenuto lo stesso numero di punti, considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde) secondo accoppiamenti 2^ vs 1^ Pool Salvezza, 3^ vs 8^, 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^, mentre semifinali e finale al meglio delle tre partite, con Gara-1 e l’eventuale spareggio sul campo della migliore classificata.

Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocedono in B1, mentre le formazioni dalla 4^ alla 7^ posizione della Pool Salvezza disputano un Play Out: le perdenti delle sfide 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^, al meglio delle tre gare, retrocedono in B1.