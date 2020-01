Il Romagna RFC riceve il Civitavecchia. I convocati

Dopo le due difficili trasferte a Prato e Pesaro, il Romagna RFC torna a giocare allo Stadio del Rugby di Cesena, dove domenica 26 gennaio, alle 14.30, incontrerà il Civitavecchia. I galletti ritrovano la squadra laziale in questa seconda prova del girone di ritorno, ultima fatica prima della pausa di due settimane del campionato in concomitanza dell’avvio del Sei Nazioni.

La voglia di riscatto e di trovare quel risultato che finora è sfuggito di certo non manca alla squadra romagnola, a caccia di punti per risalire dal fondo della classifica. I laziali, reduci dal pareggio con il Pesaro e dalla sconfitta casalinga con il Napoli dell’ultimo turno, inseguono a loro volta un risultato utile a tenersi a distanza di sicurezza dalla zona rossa della classifica. Si prospetta una partita combattuta tra le due squadre, che negli ultimi anni hanno dato vita a confronti sempre molto accesi, ultimo quello della gara di andata, che ha visto imporsi il Civitavecchia 32-12. Sarà una domenica particolarmente ricca quella in programma allo Stadio del Rugby, che oltre alla partita della Serie A ospiterà anche Under 18 e Femminile: la giornata si aprirà alle 12.30 con la partita del campionato Under 18 Elite tra Romagna RFC e Colorno, importante confronto in ottica salvezza, mentre alle 13.30 scenderanno in campo le ragazze della Serie A Femminile, che nella loro ultima prova casalinga del campionato riceveranno il Calvisano. Spazio anche alla solidarietà: in occasione dell’iniziativa dell’AIRC delle arance della salute, distribuite in oltre 3.000 piazze italiane nella giornata di sabato, domenica allo Stadio sarà allestito un banchetto con i volontari dell’AIRC, dove sarà possibile trovare le arance ed effettuare donazioni per sostenere la ricerca contro il cancro.

Per la partita con il Civitavecchia (arbitro Clara Munarini) sono convocati: Assirelli, Baldassarri, Belletti, Bertoni, Coppola, Dell’Amore, Di Lena, Di Franco, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Greene, Lamptey, Maffi, Manuzi, Martinelli, Mazzone, Onofri, Paganelli, Pirini, Ravaioli, Scermino, Spighi, Strada M, Strada P, Tauro, Velato, Villani.

Campionato di Serie A – I giornata ritorno: Romagna-Civitavecchia, Medicei-Pesaro, Catania-Noceto, Perugia-Cavalieri Union, Napoli Afragola-Unione Capitolina

Classifica: Noceto 40, Capitolina 39, Medicei 38, Catania 30, Napoli Afragola 28, Pesaro 25, Civitavecchia 20, Cavalieri Union Rugby 17, Perugia 9, Romagna 4.