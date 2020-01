Faenza sconfitta al termine di una partita da pari. Gol decisivo di Benedetti

Allo stadio Santamonica di Misano Adriatico, il Faenza sembra essere subito in partita, spaventando la retroguardia di casa, ma è proprio il Misano a creare la prima occasione da rete quando al 5’ Urbinati trova un filtrante per Benedetti che anticipa Ravagli, ma la rete non viene convalida per una posizione di fuorigioco rilevata prima del tiro. Il vantaggio locale non tarda però ad arrivare, all’11’ Serafini su calcio di punizione colpisce il palo, con Ravagli battuto, ma sulla ribattuta Benedetti è attento e di testa insacca indisturbato.

La prima vera occasione da rete per il Faenza arriva solo alla metà del primo tempo con Conti che da dentro l’area di rigore locale calcia a rete, ma Sacchi in tuffo respinge. Secondo tempo tutto di marca manfreda. Il Faenza parte forte e cerca subito il pari con Pioppo su punizione, ma la sua conclusione termina solo sull’esterno della rete, lo stesso numero 9 ci riprova nuovamente all’11’ sempre da calcio piazzato, ma la sorte non cambia ed il suo tiro rasoterra termina fuori. Al 22’ l’occasione più ghiotta per il potente attaccante faentino, che riceve in area, ma al momento della conclusione viene murato da Antonietti.

Al 38’ arriva l’ultima chance di pareggio per il Faenza, quando Conti si libera sulla fascia e mette al centro un bel cross tagliato che il neo entrato Cisterni spizza cercando di sorprendere Sacchi che però è reattivo e blocca. Nonostante il pressing dei giocatori di Moregola, i ragazzi di Bucci si difendono con i denti e portano a casa soffrendo un risultato importantissimo ai fini della classifica dove distaccano di tre punti il Faenza che cercherà di riprendere il cammino domenica 2 febbraio affrontando in casa (ore 14.30) il Novafeltria.

Campionato di Promozione Girone D 2019-20 – 3a. Giornata Ritorno – domenica 26 gennaio. Campo: Santamonica Stadio comunale.

VIS MISANO – FAENZA 1-0 (1-0 fpt)

VIS MISANO F.C.D.: Sacchi, Borghini, Tonini (28’st Politi), Mercuri, Lepri, Antonietti, Muccioli (35’st Torreggiani), Laro (20’st Mussoni), Benedetti (20’st Stella), Serafini, Urbinati (44’st Sbardella). A disposizione:D’Orsi, Reynoso Aita, Russo, Pari. Allenatore: Marco Bucci

FAENZA CALCIO SSD A.R.L.: Ravagli, Lanzoni, Venturelli (26’st A. Albonetti), Gabrielli, Conti, Ferraresi, Montemaggi (30’st Bertoni), Missiroli, Pioppo, P.Lanzoni (26’st G.Lanzoni), Chiarini (22’st Cisterni). A disposizione: Tassinari, Manaresi, Karaj, N.Albonetti, Errani. Allenatore: Alessandro Moregola

Arbitro: Rrok Gjinaj della sez. di Cesena. Assistenti: Alessandro Scrima e Davide Vigliotta della sez. di Bologna. Goal: 11’pt Benedetti. Ammoniti: 38’pt Laro, 10’st Antonietti, 28’st Mercuri, 36’st Cisterni, 40’st Bertoni, 47’st Stella.