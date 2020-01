Grande vittoria per Russi contro I.C. Futsal

Una partita folle, pirotecnica ed esaltante. Proprio come la vittoria del Russi Calcio a 5 contro I.C. Futsal , centrata nell’ultimo giro di lancetta e con un uomo in meno per l’espulsione di Spadoni. Michelacci ha regalato l’apoteosi ai falchetti negli ultimi istanti di gioco, quando il punteggio era 4 a 4, e ha fatto esplodere di gioia i supporters in trasferta. Il match è stato combattutissimo, duro, spettacolare e senza un attimo di pausa. Masetti ha anche parato un tiro libero nel primo tempo sul 2 a 2. Dopo dodici successi consecutivi per gli arancioneri, secondi in classifica, sabato prossimo tra le mura amiche andrà in scena la madre di tutte le sfide, ovvero il big match con il Modena capolista, lontano tre punti. Mister Balducci però dovrà fare a meno degli squalificati Erik Masetti e Spadoni.

DICIASSETTESIMA GIORNATA

I.C. Futsal – Russi Calcio a 5: 4 – 5. Marcatori: Gurioli, Spadoni (2), Michelacci (2).