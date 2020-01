Marco Bortolotti di Godo Baseball vince ballottaggio ed è nominato coach dell’anno

Il manager del Godo Baseball Marco Bortolotti è stato nominato coach dell’anno, avendo vinto il ballottaggio alla CON6, convention annuale della FIBS, che è in corso a Rimini. Per questo ballottaggio fra i due finalisti Marco Bortolotti e Daniele Frignani della Fortitudo Bologna, hanno votato i tecnici presenti alla convention. Marco ha prevalso per 143 voti contro i 141 di Frignani, con 33 astenuti.

“A nome di tutti i dirigenti, i volontari, i tifosi, i giocatori e tecnici dell’asd Baseball Godo e mio personale – dichiara il presidente dell’ASD Baseball Godo Carlo Naldoni – esprimo a Marco le più vive ed emozionate congratulazioni per questo meritatissimo risultato, maturato per le qualità messe in mostra, in questi anni, nella sua attività di allenatore a Godo, ma anche nell’ambito delle nazionali giovanili. A ciò aggiungo il nostro più sincero ed entusiasta in bocca al lupo per la prossima stagione e per il suo futuro nel mondo del baseball”.