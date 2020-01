Buona prestazione di Isabella Merendi di Edera Ravenna ai regionali individuali junior senior

Si è svolto domenica 26 gennaio a Rimini il Campionato regionale individuale junior senior Gold di ginnastica artistica, campionato con il massimo livello tecnico della Federazione Ginnastica d’ Italia e che vede in campo le migliori ginnaste della Regione. Merendi Isabella, ginnasta di punta della Ginnastica Artistica Edera Ravenna ha esordito in questo difficile campionato, gareggiando in tre attrezzi.

Nonostante la forma fisica non sia stata delle migliori, poiché reduce da un piccolo infortunio, Isabella ha portato a termine con grande tenacia e determinazione la gara. Ha conquistato un argento a trave, un quinto posto al volteggio e sesto posto al corpo libero. Grandissimo orgoglio per la Societa e tutto lo staff che sarà già oggi al lavoro per preparare al meglio le prossime fasi del campionato.