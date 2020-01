Fenix Faenza perde l’imbattibilità e cade in casa contro Porto Sant’Elpidio

Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive della Fenix, caduta in casa 2-3 contro Porto Sant’Elpidio, prima squadra ad aver violato il campo faentino in stagione. La Fenix parte molto bene aggiudicandosi il primo set 25-21 e il secondo 25-14 poi invece di chiudere i conti, presta il fianco alle avversarie che ne approfittano. Ragni e Benazzi guidano le marchigiane nel terzo set vinto 25-22 e nel quarto, dove vanificano un buon vantaggio di Faenza vincendolo 25-20. Una reazione che permette loro di avere grande lucidità nel tie break vinto 15-8.

“Mentalmente Porto Sant’Elpidio è stata più brava di noi – sottolinea coach Maurizio Serattini – e hameritato la vittoria. Abbiamo commesso l’errore di non mantenere la stessa intensità e attenzione per tutta la partita, permettendole di agganciarci e di vincere il match. Un passo falso che sicuramente ci farà crescere. Chiudiamo il girone d’andata al terzo posto e alle ragazze ho detto che hanno disputato una prima parte di stagione fantastica. Nessuno avrebbe mai puntato su di noi ad inizio stagione e invece pur se neopromossi, ci siamo fatti valere giocando una buona pallavolo. Il dato più importante è che vedo grandi margini di miglioramento nel gruppo, ma adesso viene il difficile, perché dovremo riconfermarci. Abbiamo la fortuna di avere due settimane di pausa per poterci allenare e per preparare al meglio la partita casalinga di domenica 9 febbraio contro il Pieralisi Jesi (ore 17.30), scontro diretto che inaugurerà il girone di ritorno”.

Classifica: Rimini 32; Jesi 29; Bleuline Forlì e Fenix Faenza 28; VTB Bologna 27; Ponte Felcino Perugia 25; Corridonia 20; Porto Sant’Elpidio 20; Faroplast Perugia 16; Cartoceto 14; Olimpia Teodora Ravenna 10; Lugo 8; Persiceto 7; Ancona 4.

Fenix 2

Porto Sant’Elpidio 3

(25-21; 25-14; 22-25; 20-25; 8-15)

FAENZA: Tomat, Casini 21, Melandri 6, Alberti 12, Gorini 4, Guardigli E., Guardigli L. 13, Grillini 13, Emiliani, Baravelli 3, Maines, Galetti (L1), Martelli (L2). All.: Serattini

PORTO SANT’ELPIDIO: Ragni 16, Cappelletti 2, Benazzi 23, Tiberi 9, Di Marino 11, Beretti 8, Nardi, Di Clemente (L1), Conforti (L2), Giulino, Vallesi ne, Caruso ne. All.: Capriotti