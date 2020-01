Rossetta di Fusignano: cast di prim’ordine e record di presenze per la ‘6 Ore Ippociok’

È già al suo record di presenze la 6 Ore Ippociok, che domenica 2 febbraio a Rossetta di Fusignano festeggerà la sua terza edizione. A qualche giorno dalla data di effettuazione, il totale degli iscritti sfiora le 200 presenze, un risultato eccezionale che sicuramente richiederà grande attenzione organizzativa, nella gestione del percorso di 4,2 km che i concorrenti dovranno percorrere più volte possibile nell’arco delle 6 ore. Il tracciato di gara si sviluppa per metà su strada e per l’altra metà sull’argine del fiume Senio.

Tanti i nomi di spicco del settore ultramaratona tra gli iscritti ed è soprattutto la gara femminile che nei pronostici si preannuncia incertissima, pur essendo al momento assenti le due precedenti vincitrici. Occasione ghiotta per Antonella Feltrin, terza lo scorso anno e seconda nel 2018 per completare la sua collezione di podi, ma di fronte si troverà Elena Fabiani che l’aveva preceduta un anno fa, Nicol Poncina terza alla recente Ultramaratona del Lamone, ma soprattutto due grandi interpreti della specialità come Eleonora Rachele Corradini e Maria Luisa Costetti, senza dimenticare Giulia Ranzuglia che nella passata stagione ha raccolto ben 6 vittorie in maratona. In campo maschile spicca la presenza di Michele Scoglio, secondo nel 2019 a confronto con un grande specialista come Andrea Accorsi.

La partenza della gara, organizzata da un pool di società comprendente Polisportiva Rossetta, Scuderia del Senio e Terzo Tempo Trail insieme all’Onlus “Il Mare di Filippo” e all’associazione “Amici del Senio”, verrà data alle ore 9:30 dalla sede della Polisportiva Rossetta. Oltre alla 6 Ore, è previsto anche il traguardo al termine dei 42,195 km della maratona, oltre alla non competitiva allestita su 4 giri del circuito. Alle 13:30 aprirà il pasta party, alle 16:00 sarà l’ora delle premiazioni. Le iscrizioni ammontano a 30 euro con chiusura improrogabile alle ore 20:00 del 31 gennaio. Premi ai primi 8 uomini e prime 5 donne della 6 ore e ai primi 3 uomini e donne della maratona. La gara è inserita nel calendario Uisp.

Per informazioni: Pol.Rossetta, tel. 347.3678331 e 339.7685603