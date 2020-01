Le atlete di Edera Ravenna conquistano 23 medaglie alla prima prova regionale di Correggio

Nel weekend appena trascorso 25-26 gennaio si è svolta a Correggio (RE) la prima prova regionale del campionato Uisp di 3-4 categoria. Alla competizione era presente l’Edera ritmica con ben 20 ginnaste che grazie a delle buone prestazioni sono riuscite a conquistare 23 medaglie di cui 14 ori, 6 argenti e 3 bronzi.

Nel dettaglio:

Terza categoria Junior élite:

ORO per Sara Gardini alla fune

ARGENTO per Sofia Masci alla fune

ORO per Marta Siboni al cerchio

BRONZO per Sibilla Radolovich al cerchio

ORO per Felicia Baes alla palla

BRONZO per Sara Gardini alla palla

8a classificata Lisa Berlini alla palla

ORO per Marta Siboni alle clavette

ARGENTO per Sibilla Radolovich alle clavette

5a classifica Giorgia Vandi alle clavette

6a classificata Lisa Berlini alle clavette

ORO per Felicia Baes al nastro

5a classificata Giorgia Vandi al nastro.

Quarta categoria junior:

ORO per Emma Bulzoni

ARGENTO per Allegra Jakic

BRONZO per Martina Pieralisi

Classifica di specialità:

ORO Emma Bulzoni alle clavette

ORO per Allegra Jakic al nastro

ARGENTO per Martina Pieralisi al nastro.

Terza categoria esordienti:

ORO per Asia Focaccia al cerchio.

Terza categoria allieve:

ORO per Virginia Pilato alle clavette

5a classificata Virginia Pilato alla fune.

Terza categoria allieve élite:

ORO per Noemi Muka al nastro

ARGENTO per Noemi Muka alle clavette.

Quarta categoria allieve 2009:

ORO per Margherita Ravaioli

ORO per Margherita Ravaioli alle clavette.

Categoria collettivo corpo libero esordienti:

ORO per Virginia Vinci, Noemi Carino e Soraya Senni.

Categoria collettivo corpo libero allieve:

ARGENTO per Alice Vandini, Caterina Caidi e Aldea Pasho.

Soddisfazione nelle tecniche Camilla Casadio e Sara Tiene che vedono partire i campionati 2020 nel migliore dei modi.