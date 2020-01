Ottimi risultati per l’Atletica 85 Faenza BCC nelle competizioni dell’ultimo weekend

Nel fine settimana del 25 e 26 gennaio, l’Atletica 85 Faenza BCC ha ospitato a Faenza i Campionati di società provinciali giovanili di cross. “È stato un tifo appassionato quello che le centinaia di atleti in gara si sono fatti come di consueto dalle tribune da cui si gode di una visuale privilegiata dell’intero tracciato, disegnato tra l’area erbosa della pista d’atletica leggera e il parco adiacente” raccontano dall’ Atletica 85 Faenza BCC -. Un bel percorso che ha permesso ai nostri di misurarsi in casa con i tanti avversari accorsi. Dettaglio non da poco e ben considerato per chi segue il calcio, ma che non è meno importante nel podismo per la possibilità di godere del caloroso tifo dei propri familiari ed amici. Non che ai leoncini bianco-azzurri manchi solitamente la grinta, ma così è stata davvero una festa”.

È stata definita dall’Atletica 85 “una grande trasferta” quella ad Ancona il 25 gennaio al Meeting nazionale indoor. Si riportano i seguenti PB sui 60m di Vittoria Bosi in 8’’30, Francesco Scarani in 7’’49, Enrico Andrini in 7’’53, Jacopo Niccolini in 7’’64 e sui 400m di Francesca Amadori in 1’02”58 e nei 1.500m di Cesare Linguerri in 4’17”97. Si tratta del frutto, non scontato ma voluto, del lavoro invernale per questi atleti che stanno attraversando una fase importante della loro crescita fisica e sportiva. Molto bene sui 60m anche Carlo Montaguti in 7’’20 e Mattia Cavina 7”85 e sui 400m Giulia Gandolfi 1’02”21,Lara Gualtieri 1’05”35, Silvia Dal Pane 1’08”30 e Samuele Orlandi 51”86. Gli atleti impegnati nelle prove indoor a Parma il 25 gennaio 2020-

Il 26 gennaio è stata invece la città di Parma ad ospitare i Campionati Regionali Indoor Allievi – Juniores – Promesse, altra meta fissa delle competizioni di inizio anno per il livello e la fitta attività dell’impianto coperto locale. Mattia Ferri è stato incoronato campione regionale nel salto in alto allievi con la misura di 1,65m. Aurora Bacchini si è meritata l’argento regionale nel salto in alto allieve con 1,54m (PB). Nel lungo Arianna Marocchi ha saltato 4,84m (PB), Aurora Bacchini 4,47m e Carolina Alvisi 4,38m.