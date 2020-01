Pioggia di medaglie per l’Edera Artistica Ravenna

Domenica 26 febbraio si è svolto a Rimini il campionato individuale Silver Eccellenza 3 junior senior.

L’Asd Ginnastica Artistica Edera Ravenna ha partecipato con cinque ginnaste e ha conquistato cinque podi: oro per Elena Pagnani nella categoria junior 3; Oro per Giorgia Morghenti, argento per Sveva Prestigiovanni e bronzo per Lucia Tassani nella categoria senior 1. Nella categoria senior 2: bronzo per Maria Elena Bugli.