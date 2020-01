A Cervia primo camp di ciclismo con Damiano Cunego

Per tutti gli appassionati di bicicletta è in arrivo una novità sulla Riviera Romagnola. Dal 25 al 29 marzo 2020 si svolge a Cervia il primo Camp di ciclismo con Damiano Cunego, con la partecipazione di Davide Cassani, CT della nazionale italiana maschile élite di ciclismo su strada, e di Iader Fabbri, Nutrizionista e divulgatore Scientifico.

Un appuntamento pensato per tutti coloro che vogliono tenersi in forma grazie ad un buon allenamento su strada, e per chi vuole preparare al meglio la propria stagione delle granfondo.

Ad ospitare il camp è lo Sportur Club Hotel, innovativo concept hotel pensato proprio per gli amanti dello sport e della vacanza dinamica, situato direttamente sul mare di Cervia, di fronte alla spiaggia collegata Fantini Club, stabilimento balneare fra i più noti della Riviera e d’Italia.

Lo stage prevede un programma di quattro giorni da non perdere, tra bicicletta, consigli e testimonial d’eccellenza, in un territorio, quello della Riviera Romagnola, che, come pochi altri, si presta per natura, paesaggio e tradizione all’attività ciclistica. Potrà rivelarsi un’importante occasione di apprendimento e di allenamento anche per i granfondisti che il 19 aprile saranno impegnati nella 24ma edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club.

Il corso è a numero chiuso. La quota di partecipazione, di 480 euro per i ciclisti e 280 euro per gli accompagnatori, include soggiorno di 4 notti in camera doppia con trattamento All Inclusive. Per le prenotazioni confermate entro il 23 febbraio, è previsto uno sconto del 10%.