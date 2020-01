Premio Caveja. I campioni del ciclismo premiati all’auditorium Corelli di Fusignano

Giovedì 30 gennaio alle 20.30, presso l’Auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano, si svolgerà il Gran Galà del ciclismo durante il quale il Comune di Fusignano consegnerà il “Premio Caveja…una vita per il ciclismo” a Gianni Bugno, grande professionista capace di vincere gare a cronometro, a tappe, di montagna e arrivi in volata. Successivamente sarà premiato anche Giovanni Aleotti, un ragazzo di 20 anni che si è messo in mostra nelle corse internazionali, che ritirerà il “Premio Caveja giovani”.

Il Gran Galà del ciclismo è un evento organizzato da Sc Pedale Fusignanese, Ads Maianese con il patrocinio del Comune di Fusignano. All’evento sportivo parteciperanno Giancarlo Ferretti, Piero Peroni, Marino Amadori, Roberto Conti, Cristian Gasperoni e Sofia Colinelli.