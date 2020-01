Scherma. Dominio di Lugo con Guido Bosi al Trofeo Emilia Romagna under 20

Un weekend da incorniciare per la Società Schermistica Lughese dal momento che, il giovane spadista Guido Bosi, ha trionfato nella quarta tappa del Trofeo Emilia – Romagna under 20, svoltasi a Imola. La vittoria di Bosi è peraltro arrivata dopo una finale tutta lughese contro il compagno di sala Federico Bravi. La conquista del primo e secondo posto rende questo risultato veramente straordinario per Lugo.

Buone notizie anche dalle pedane internazionali: Sara Billi, Sofia Billi e Simone Greco hanno infatti partecipato – accompagnati dal maestro Fulvio Barcucci – alla prova di Busto Arsizio del Circuito Europeo Under 23 di spada. Tutti e tre gli atleti lughesi hanno ottenuto buoni piazzamenti ma è in particolare da segnalare un ottimo decimo posto di Sara Billi su ben 183 partecipanti.