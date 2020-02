A Ravenna la gara nazionale di nuoto pinnato “Pinna d’Oro Avis”

Sabato 1 pomeriggio e domenica 2 febbraio alla piscina G.Gambi di Ravenna la società sportiva A.D.S. Blu Atlantis Ra, con l’approvazione della F.I.P.S.A.S. e del Consiglio Regionale FIPSAS Nuoto Pinnato organizza la gara nazionale di nuoto pinnato, denominata 23° Trofeo Pinna d’Oro AVIS – 36° Memorial Ugo Tabanelli, valevoli per l’assegnazione del 33° Gianni Gambi Prize e del “ Premio Francone.”

Al Memorial Ugo Tabanelli partecipano le categorie Esordienti, Master Diversamente Abili e per la prima volta una gara combinata staffetta 2×50 con un esordiente e un atleta master. Al trofeo Pinna d’oro Avis partecipano tutti gli atleti Agonisti che concorrono come squadra, al termine della manifestazione, sarà redatta una classifica generale. Il premio Francone, se lo aggiudicheranno gli atleti più giovani maschili e femminili che prenderanno parte alle gare; in ricordo di Franco Ranieri un pioniere del Nuoto Pinnato di Ravenna soprannominato Francone per la sua tenacia di insegnamento. Il premio Gianni Gambi, verrà invece assegnato all’atleta agonista che otterrà la migliore prestazione; In ricordo di un grande nuotatore Ravennate in piscina e soprattutto in acque libere.

Il programma della manifestazione prevede per sabato pomeriggio l’inizio gare sulle ore 14 .00 con la prima sessione , per poi riprendere l’indomani,alle ore 9,15 e dopo pranzo sulle 14,20, con il proseguimento della manifestazione. L’ingresso al pubblico è gradito ed è aperto a tutti; il presidente Davide Fiorini ha invitato anche i rappresentanti comunali della federazione Nazionale Fipsas oltre a un rappresentante della banca BPER, del Consorzio Consar come sponsor dell’evento. Alle premiazioni sarà presente Tommasina Filippi moglie del Ranieri e Valerio figlio di Gambi Gianni.