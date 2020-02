Buon test a Jesi contro Filottrano per la Conad Olimpia Teodora Ravenna

Torna da Jesi, dove oggi, venerdì 31 gennaio, alle ore 18, ha disputato un prestigioso allenamento congiunto contro Filottrano, con un’ottima prestazione la Conad Olimpia Teodora, che cede i quattro set disputati contro una formazione di Serie A1, ma non sfigura, soprattutto nelle prime due frazioni. Una bella occasione per confrontarsi con un livello superiore, e per mantenere il ritmo partita, per la squadra di Coach Simone Bendandi, che fa ruotare tutte le sue giocatrici ad eccezione di Altini e Canton, entrambe assenti per indisposizione.

I parziali alla fine recitano 25-22, 25-23, 25-18 e 25-15.

“Sono felice – commenta l’allenatore – perché ho potuto dar spazio a quasi tutte le ragazze e devo dire che abbiamo giocato due set di ottimo livello. Naturalmente la nostra avversaria, pur non essendo una squadra di primissima fascia in A1, esprime un gioco sia tecnicamente, che fisicamente, di un’altra categoria, ma quello che mi è piaciuto è stato prima di tutto l’atteggiamento di tutte le ragazze. Quello che mi interessava era vedere come si sarebbe comportata l’ossatura della squadra di fronte a un test tosto, e credo che sia andata bene. Avevamo bisogno di ritmo e questo test ce l’ha dato, sono soddisfatto”.