Il 2 febbraio le finali di Coppa Italia. A Busto Arsizio presenti anche dirigenti e staff della Conad

Sono in programma per domani 2 febbraio a Busto Arsizio le finali di Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2 di Lega Pallavolo Femminile e la Conad Olimpia Teodora, il cui cammino si è fermato settimana scorsa in semifinale per mano di Trento, sarà presente all’evento con alcuni dirigenti e parte dello staff.

In mattinata, infatti, il Presidente, Paolo Delorenzi, e il Direttore Generale, Giorgio Bottaro, parteciperanno a un incontro con le altre società e la Lega, mentre il Direttore Tecnico, Mauro Fresa, seguirà l’incontro di presentazione, con ospite il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Davide Mazzanti, della nuova piattaforma Smart Data Platform.

Al PalaYamamay di Busto Arsizio sarà anche Coach Simone Bendandi, che ha in programma una riunione con il resto dello staff della nazionale.

Al termine dei rispettivi impegni i quattro seguiranno le due partite, che assegneranno le coppe.