Al parco Fagiolo di Ravenna il ritrovo dei giocatori di basket per l’ultimo saluto a Kobe Bryant

Tanti giocatori di basket si sono dati appuntamento nei canestri all’aperto di tutta Italia per #OneLastShot, un evento nazionale che vuole essere un ultimo omaggio al grande campione americano Kobe Bryant, scomparso una settimana fa a causa di un incidente in elicottero, dove ha perso la vita anche la figlia Gianna. A Ravenna il ritrovo è previsto questo pomeriggio, domenica 2 febbraio, alle ore 15, al parco Fagiolo, in via Zalamella.

Il campione sarà quindi ricordato oggi nei campetti di tutta Italia “per onorarlo – scrivono gli organizzatori – nello stesso modo in cui lui è entrato nelle nostre vite. Giocando e divertendoci, possibilmente con una canotta del Black Mamba addosso”.