Al via prevendite per match casalingo dell’OraSì Ravenna contro Cestistica San Severo

L’OraSì Ravenna, attesa mercoledì sera, 5 febbraio, dalla trasferta a Roseto per il turno infrasettimanale di campionato LNP, tornerà in campo al Pala de Andrè già domenica prossima, 9 febbraio, per la sfida contro la Cestistica San Severo.

Per il match casalingo è attiva la prevendita, con i biglietti disponibili fino a venerdì presso la sede di Viale della Lirica 21 e presso il negozio “Timida” (viale della Lirica 29/31), con le seguenti modalità.

Sede Basket Ravenna: martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.

Negozio “Timida”: martedì dalle 15.30 alle 19.30, da mercoledì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Tagliandi in vendita anche on line sul sito www.vivaticket.it (con aggiunta dei diritti di prevendita).

I biglietti

Poltrona: 22 euro.

Tribuna: 17 euro.

Tribuna ridotto (over 65, under 18, studenti universitari): 10 euro.

Ridotto under 12: 7 euro.

I nati dall’1.1.2014 godono di ingresso gratuito. Per informazioni chiamare lo 0544/450598 o scrivere a segreteria@basketravenna.it .