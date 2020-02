Argento per la ravennate Benedetta Rossini ai campionati italiani Indoor di Pescara

Ottimo risultato per Benedetta Rossini ai campionati italiani di Pescara dove nel giro ad inseguimento ad atleti contrapposti della categoria assoluta, prima conquista la finale poi, in finale si migliora di oltre 4 decimi e mezzo e conquista un podio d’argento a soli tre decimi dalla prima classificata (la campionessa del mondo junior Asia Varani di Martinsicuro). La pattinatrice Ravennate in forze allo skating club Rovigo aveva già vinto nella distanza della 300m nelle due tappe di avvicinamento del trofeo città di Imola indoor, che sono state un’ottimo allenamento in preparazione del campionato italiano di Pescara. Questo risultato la riporta ai vertici della categoria nella specialità della velocità del pattinaggio in linea dove avrà il suo epilogo ai campionati Italiani di Riccione a giugno dove verranno assegnate le maglie azzurre per i campionati Europei e Mondiali.

Buon risultato anche per la nuova Rinascita dove Martina Milandri nella medesima categoria di Benedetta conquista un ottimo decimo posto al suo primo anno nella categoria assoluta, i piazzamenti di Emma Fiorentini (cat. ragazzi), Rossini Alice (cat. junior), Milandri Marco (cat. allievi) completano una spedizione sicuramente positiva.