Centro Sportivo Village di Ravenna invade Cesena di piccoli judoka: i risultati

Sabato 1 febbraio al Palazzetto dello Sport di Cesena si è svolta la 31a Rassegna “Epifania Judo Armonia”, gara organizzata dal Kodokan Cesena e riservata ai agli atleti nati negli anni dal 2009 al 2016. Il Centro Sportivo Village accompagnato dai tecnici Nicola Marzucco, Michela Salati e Luca Quagliano era presente con oltre 40 bambini. Ottimi risultati e grande divertimento per i giovani judoka divisi in 3 categorie. Per gli Scoiattoli erano presenti; Pietro Farina, Nicolò Chiarelli, Mattia Padovano, Gabriel Genduso, Edoardo Luca, Samuele Gavella, Cristian Carapcea, Vittoria Ganduso, Nicolas Mihaescu, Alessandro Zoni.

Per la categoria Marmotte; Luigi Fellini, Anna Accardi, Francesco Vincenti, Samuel Morano, Daniele Capodieci, Francesco Giuliano, Tommaso Vassura, Mattia Baroncini, Alessandro Turrini, Davide Preti, Kevin Canale, Filippo Digregorio, Matteo Ranieri, Alessandro Luca. Infine per i Castori; Alice Cicognani, Speranza Salvadori, Federico Colone, Lorenzo Turrini, Daniele Mazzesi, Samuele Jacobone Bersani, Orlando Karnaushenko, Viola Accardi, Nicola Zanoli, Alessandro Bertini, Mouahmet Dione, Noemi Giacomoni, Emma Giacomoni, Emma Chiarello, Elisa Menghetti, Fedor Kim e Giovanni Sciarra. Il Centro Sportivo Village è presente Via Chiavica Romea 137, gli allenamento di judo per i più piccoli si svolgono nelle giornate di Lunedi, Mercoledì e Venerdi a partire dalle ore 17.00.