Decolla alla grande la stagione di Swimfit nuoto sincronizzato Ravenna

Apertura di stagione col botto per le competizioni della società di nuoto sincronizzato ravennate Swimfit nei primi due weekend di gare. Si apre infatti il medagliere con il primo argento di stagione conquistato al secondo Trofeo Regionale UISP ad Argenta, traguardo raggiunto dalle piccolissime del Duo esordienti C alla loro prima esperienza (Lisa Baldini e Gaia Greppi).

Prima esperienza anche per gli altri due esercizi in gara:

Squadra esordienti C (Eloisa Colombelli, Azzurra Degiovanni, Valentina Grillo, Sophie Impagnatiello e Ilary Longanesi) classificatasi quarta e Duo esordienti B (Giulia Bonazza ed Emma Orlati) quinto classificato.

Bellissima prestazione per Swimfit anche alla prima gara FIN propaganda della stagione svoltasi a Lugo dove le atlete ravennati hanno raggiunto un quarto posto nel solo esordienti A (Matilde Pizzo), conquistando anche un oro nel solo categoria Ragazze (Carlotta Grana), un bronzo nel solo categoria Juniores (Anna Miserocchi) e un argento nella squadra categoria Assolute (Nicole Calandrini, Gina Fiorni, Camilla Gibini, Carlotta Grana, Daniela Klymenko e Anna Miserocchi).

Le Allenatrici e le atlete sono molto soddisfatte dei risultati già raggiunti in questo primo periodo dell’anno che confermano l’ottimo lavoro svolto dal team in questi anni. Swimfit firma quindi un prestigioso decollo che porterà la società verso i numerosi prossimi appuntamenti della stagione.