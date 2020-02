Partono al top le arrampicate manfrede. Le atlete della Carchidio Strocchi brillano in Emilia e Toscana

Un inizio scoppiettante fa salire subito ai vertici della specialità Boulder le atlete della ASDS Carchidio Strocchi che brillano in Emilia e Toscana.

L’inizio 2020 della società sportiva legata alla storica scuola faentina, si è colorato decisamente di rosa.

Due le competizioni in programma. La prima si è disputata a Prato, prova open giovanile di Campionato Toscano, alla quale, oltre agli emiliano romagnoli, si è aggiunta anche una discreta rappresentanza laziale.

Alice Strocchi si è imposta nella categoria U16F, mentre Nicole Francesconi e Sara Strocchi hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo nell’U14F. Da rilevare la difficoltà tecnica elevata per le femmine, in quanto gareggiavano sugli stessi “blocchi” dei maschi.

Nella seconda, a Parma, valida come Campionato Regionale Assoluto dell’Emilia Romagna, ancora Alice ha scalato il secondo gradino del podio, sfiorando clamorosamente il titolo in superfinale con una prestazione superlativa considerata la giovanissima età. A suggellare il valore delle romagnole, terza e quarta le ravennate dell’Istrice Giulia Pironi e Francesca Vasi.