Doppia trasferta per il team di snow volley di PowerBeach Ravenna in Armenia e Georgia

Doppia trasferta internazionale per il team di snow volley di PowerBeach. Il team composto da Giorgio Zauli, Enrico Lupatelli, Michele Maines e Matteo Carlon è attualmente in Armenia per partecipare alla prima tappa europea del circuito ufficiale CEV – la Confederation Europeen Volleyball – che avrà inizio oggi a Tsakhkadzor. Il team di PowerBeach partirà direttamente dal tabellone principale e se la dovrà vedere con le rappresentative di Russia, Polonia, Svizzera, Francia, Belgio, Iran, Georgia e Armenia.

Dopo la tappa in Armenia il team si sposterà immediatamente in Georgia per la seconda tappa del circuito europeo che quest anno si snoderà oltre che Armenia e Georgia anche in Slovacchia (Donovaly), Austria (Wagrain), Italia (Tarvisio e Plan de Corones) con finalissima prevista dal 9 al 12 Aprile a St.Anton (Austria).

