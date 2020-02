OraSì Ravenna sfida Roseto nel turno infrasettimanale di campionato LNP

Nel turno infrasettimanale di campionato LNP, l’OraSì Ravenna è attesa domani sera, 5 febbraio, al Pala Maggetti di Roseto, dove alle 21 sfiderà la formazione abruzzese allenata da Germano D’Arcangeli.

Un match che coach Massimo Cancellieri presenta così: “Roseto rappresenta la squadra più complicata da affrontare per noi in questo momento, dopo una settimana piuttosto tribolata e pochi giorni dopo la partita dura contro Milano. Al di là del momento difficile di Roseto dal punto di vista dei risultati, si tratta di una squadra dotata di un atletismo e di una freschezza importanti a cui dobbiamo fare moltissima attenzione. Per questo abbiamo bisogno di avere più opzioni offensive e fare una partita più controllata in attacco, mentre dal punto di vista difensivo la chiave sarà riuscire ad arginare la loro fisicità con un lavoro di squadra e non soltanto affidandoci agli uno contro uno”.

Gli arbitri saranno Duccio Maschio di Firenze, Alessandro Costa di Livorno, Vladislav Doronin di Perugia. Anche in Abruzzo non mancherà il sostegno dei tifosi giallorossi, presenti con alcune auto al seguito.