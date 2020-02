In ricordo di Kobe Bryant. Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio luci gialloviola sulla facciata del Mar di Ravenna 

Da venerdì 7 a domenica 9 la facciata del Mar, Museo d’arte della città di Ravenna, sarà illuminata da luci gialloviola in ricordo del giocatore di basket NBA Kobe Bryant, recentemente scomparso in un incidente aereo assieme alla figlia Gianna e ad altre persone che li accompagnavano.

Le luci si accenderanno all’imbrunire, per tutta la notte. L’iniziativa è realizzata su spunto dell’assessorato allo Sport in collaborazione con il Mar e senza oneri per l’amministrazione, grazie a CPL Concordia, soggetto gestore degli impianti di illuminazione pubblica.

In tutta Italia e in particolare in regione, dove il giocatore ha vissuto alcuni anni, si sono moltiplicate negli ultimi giorni le occasioni per ricordare il campione americano.