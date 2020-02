La Blu Atlantis conquista il 37° Memorial Ugo Tabanelli e il 23° Trofeo Pinna d’oro Avis

Grande successo per la manifestazione sportiva appena conclusa oggi 5 febbraio, alla piscina comunale di Ravenna, dove si sono alternati momenti emozionanti, con la consolidata partecipazione degli atleti categoria diversamente abili a gare velocissime con le pinne e le monopinne nelle distanze dai 50 mt agli 800. Tanti gli atleti: oltre 1000 hanno partecipato in questo week end con ben 21 società sportive.

Nella classifica generale la squadra organizzatrice si è accaparrata tutto: il trofeo Pinna d’oro Avis, il Memorial Ugo Tabanelli.

“Questo denota che la Blu Atlantis è sempre presente in tutte le competizioni di nuoto pinnato, infatti con i suoi 155 atleti è riuscita ad aggiudicarsi i due trofei più ambiti”.

Il premio Gianni Gambi Prize ovvero miglior prestazione agonista se lo è aggiudicato Gianluca Allegretti della società ASD Sweet Team Modena nella categoria 800mt mono CMAS, premiato dal figlio di Gianni Gambi da cui prende il nome la piscina.

Il premio Francone se lo sono aggiudicato invece i due atleti di genere più piccoli: Giorgia Sebastiani della società Domus NP e Tommaso Fiorini della Blu Atlantis.

I prossimi appuntamenti del pinnato sono il 15 e il 16 febbraio a Lignano Sabbiadoro per i campionati italiani Master, mentre gli agonisti saranno impegnati la settimana successiva ad Agropoli per i campionati italiani di Categoria ed a Eger in Ungheria per la 1 CMAS WORLD CUP.