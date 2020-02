Nasce “Romagna Roosters American Football team”, per diffondere il football tra Faenza, Lugo e Ravenna

È nato il progetto “Romagna Roosters American Football team“, finalizzato per la diffusione del football americano nel territorio che va da Faenza a Ravenna. Il progetto nasce dalla collaborazione tra i Faenza Broncos e gli amici dei Chiefs Ravenna.

Di cosa si tratta di preciso

“Intanto di fare formazione attraverso i nostri allenatori – spiegano dai Faenza Broncos – delle nuove generazioni partendo da un programma che possa formare sul territorio il team under 16/19 e il team di Flag Football. Cercheremo di coinvolgere il settore scolastico di Faenza, Lugo, Ravenna e comuni limitrofi per divulgare i valori del football americano nelle scuole. In ultimo il team senior parteciperà al campionato italiano di football americano a 9 giocatori nel girone E. La prima partita si terrà il 22 febbraio 2020 a Forlì contro i Titans Romagna”.

Pagine facebook: Broncos Faenza e Chiefs Ravenna.