Tanti successi per gli Arcieri Bizantini al 1° Trofeo Città di Riccione

Ancora successi per gli Arcieri Bizantini Ravenna al “1° Trofeo Città di Riccione”, organizzato dall’A.S.D. Arco Club Riccione domenica 2 febbraio, ultima gara valida per la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani che si svolgeranno a Rimini tra poco meno di mese.

Nella suggestiva cornice del Palazzo dello sport – Play Hall Riccione, allestito per l’occasione con ben 28 paglioni, i ravennati conquistano 4 podi individuali e uno a squadre.

Unica squadra sul podio quella formata da Marcello Tozzola, Simone Pizzi e Giovanni Putzu, classe Master maschile olimpico, che si aggiudicano la medaglia d’argento con 1559 (573+522+464) con soli 5 punti di scarto dai primi, gli Arcieri Cesena, che vincono con 1564.

Quarta invece la squadra Senior maschile olimpico formata da Alessandro Farinella, Marco Magli e Fabrizio Ronzitti con 1482 (531+529+422).

Bene l’individuale, dove le maglie giallo rosse si sono fatte notare anche questa volta. Per il settore giovanile, medaglia d’oro per Sofia Fuschini, classe Juniores femminile olimpico con il punteggio di 539 (269+270) e sempre per la classe Juniores, ma maschile olimpico, un altro successo per Niccolò Corsini con la medaglia di bronzo e il punteggio di 517 (252+265).

Podi anche dalla categoria master sia per l’arco olimpico che per l’arco nudo.

Medaglia d’oro per Marcello Tozzola con il punteggio di 573 (284+289) e nuovo record di compagnia per la categoria Master maschile olimpico. Punteggio che gli permette di qualificarsi al 4° posto nella ranking per l’ammissione ai Campionati Italiani.

Medaglia d’oro anche per Melania Ghetti, classe Master femminile olimpico con il punteggio di 447 (223+224) e nuovo record di compagnia per la categoria master femminile.

Ultimo podio, quello conquistato da Angela Padovani per la categoria Master femminile arco nudo che sale sul secondo gradino conquistando la medaglia d’argento con il punteggio di 470 (220+250).

Gli altri piazzamenti: categoria senior maschile olimpico, 9° Alessandro Farinella, 10° Marco Magli, 24° Fabrizio Ronzitti. Per la categoria senior femminile olimpico, buon 4° posto per Eleonora Tozzola. Categoria master maschile olimpico, 7° posto per Simone Pizzi e 18° per Giovanni Putzu. Ultimo piazzamento, Denis Costantini al 7° posto per l’arco compound senior maschile.

Con questa gara si chiudono i giochi per le decine di arcieri italiani a caccia dell’ultimo buon risultato per poter sperare nella qualificazione ai prossimi Campionati Italiani. Soddisfazione per gli Arcieri Bizantini che saranno presenti a Rimini il 22 e 23 febbraio prossimi con ben 3 atleti: Sofia Fuschini, classe Juniores femminile olimpico, che ha ottenuto un ottimo 8° posto nella ranking di qualifica, Marcello Tozzola, classe Master maschile olimpico, 4° posto nella ranking e per la prima volta Angela Padovani per la categoria Master femminile arco nudo con il 17° posto nella ranking.