Final Eight. Il PalaCattani di Faenza ospita la Coppa Italia di serie A maschile

Dopo lo straordinario successo di un anno fa, la Final Eight della Coppa Italia di calcio a 5 resta in Emilia-Romagna. Confermata la formula della passata edizione per l’evento per club più importante del futsal italiano, organizzato dalla Divisione Calcio a cinque con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Faenza e la collaborazione del Comitato Regionale emiliano-romagnolo della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc.

Tre competizioni in una: a sfidarsi, dal 26 al 29 marzo per quattro giorni di eccezionale intensità, i campioni della Serie A maschile, le stelle della Serie A femminile e i giovani Under 19 più interessantidel panorama nazionale. Ed eccezionale sarà la copertura mediatica dell’evento: su Sky SportSerie A (canale 202)verranno trasmesse le due semifinali (sabato 28 alle 16 e alle 18.30) e la finale maschile di domenica 29 marzo, con inizio alle 18. I quartidi finale maschili saranno invece trasmessi in live streaming su skysport.it.

Le sedi. Il PalaCattani di Faenza ospiterà tutta la Coppa Italia di Serie A maschile: i quarti (giovedì 26), le semifinali e la finale si giocheranno tutti nell’impianto “centrale” della Final Eight. Faenza che ospiterà anche le semifinali e la finale della Coppa Italia di Serie A femminile, che vedrà disputare i quarti di finale venerdì 27 marzo al Carisport di Cesena. E Faenza sarà anche la sede della finale della Coppa Italia Under 19 maschile, che giocherà quarti e semifinali al PalaMadiba di Modena.

“L’Emilia-Romagna dello sport riparte alla grande con la Final Eight della Coppa Italia di calcio a 5 che torna sul nostro territorio dopo i grandi numeri dello scorso anno, quando al PalaCattani di Faenza 4mila assistettero alla finale –sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini–. E’ una scelta che ci riempie di soddisfazione e il modo migliore per salutare un 2020 che sarà ricco di appuntamenti, sulla scia di un 2019 che ci ha regalato emozioni uniche, a partire da quelle legate a un’edizione da record del Giro d’Italia. Come lo scorso anno, anche questa edizione della Coppa Italia di futsal coinvolgerà diverse città emiliano-romagnole: oltre a Faenza, il campo centrale, Cesena e Modena dove si giocheranno i quarti di finale della Serie A femminile e i quarti di finale e le semifinali Under 19. Città che si stanno già preparando per accogliere nel modo migliore, con l’ospitalità che ci contraddistingue, atleti e tifosi. Nella scorsa legislatura abbiamo messo lo sport al centro del nostro impegno, con grandi eventi che hanno acceso i riflettori sulle nostre città, ma anche con un impegno senza precedenti per la riqualificazione del patrimonio impiantistico e il sostegno alla pratica sportiva di base. Continueremo in questa direzione, aprendo i nostri palazzetti, i nostri stadi, i nostri campi a tutte le discipline, anche a quelle cosiddette minori, che invece hanno dimostrato di richiamare migliaia di tifosi e di essere un’occasione preziosa di condivisione e socialità”.

“La Final Eight 2019 è stata uno dei punti più alti della mia gestione –le parole del presidente della Divisione Calcio a cinque, Andrea Montemurro– Giornate indimenticabili, dallo straordinario tasso tecnico ed emotivo. Abbiamo fortemente voluto confermare l’Emilia-Romagna come regione ospitante dell’evento, e per questo ringrazio la Regione, il Comitato Regionale emiliano-romagnolo e tutti coloro che contribuiranno alla riuscita di questo evento. E grazie a Sky Sport, che dopo aver mandato in onda lo spettacolo della Coppa Italia delle finali scudetto dello scorso anno ha deciso di puntare nuovamente sul futsal”.

“La conferma dell’Emilia-Romagna come sede della Final Eight 2020 è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione –sottolinea il presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, Paolo Braiati–. Dopo il grande successo riscosso nella precedente edizione della manifestazione, il Comitato Regionale è lieto di confermare la propria collaborazione alla migliore riuscita di un evento che è un fiore all’occhiello per il movimento e per la nostra regione. Il futsal è una disciplina in crescita, in cui il CRER crede e che sta valorizzando, come confermano anche i recenti successi della nostra Rappresentativa Regionale Giovanissimi, laureatasi campione d’Italia nelle ultime due edizioni del Torneo delle Regioni. Ringrazio le società e tutti i soggetti coinvoltinell’organizzazione delle Final Eight, certo che, anche quest’anno, saranno un successo in campo e sugli spalti.