Il lughese Michele Brini vince l’argento ai campionati italiani under 23

Il lughese Michele Brini (attualmente residente a Milano, dove svolge i suoi allenamenti) corre per l’Atletica Imola Sacmi Avis. Brini ha raggiunto il secondo posto ai campionati italiani promesse di prove multiple indoor con il primato personale di5372 punti. Le prestazioni delle sue gare sono state: 7.33s nei 60m (PB), 7.16m nel salto in lungo, 11.70m nelgetto del peso, 1.88m di salto in alto (PB), 8.44s nei 60hs, 4.50m nel salto con l’asta (PB) e 2:43.63 (PB) nei 1000m.

Sempre per i colori dell’Atletica Imola Sacmi Avis in gara anche Simone Ronzoni, al personale di 4924 punti e quinto posto complessivo.Nella gara femminile era presente anche Rebecca Scardovi la quale però purtroppo non ha concluso la gara a causa di un problema sul primo ostacolo .Per quanto riguarda le altre gare del week end sicuramente si è messa in evidenza Sofia Zanotti, la quale ha conquistato il titolo regionale assoluto nel salto in lungo (5.71 m) e sesto posto nei 60 piani. Quinto posto complessivo invece per Elisabetta Quadalti nel salto con l’asta con la misura di 2.80m.