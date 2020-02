Oro argento e bronzo per la Scherma Cervia alla 2^ prova interregionale GPG a Pordenone

Ottimi risultati per la Scherma Cervia alla 2^ prova interregionale GPG a Pordenone.

Due giornate di gara cariche di grinta per le atlete e gli atleti cervesi: Chiara Rossi ha portato a casa l’oro e Ginevra Carrozza è arrivata 11^nella Cat. Giovanissime mentre nella Cat. Bambine Greta Merola ha conquistato l’argento e la compagna d’allenamento Aurora Mongelli il 6° posto.

Bronzo per la grande gara di Francesco Delfino ed 8° posto per Alessio Bazzocchi nella Cat. Giovanissimi.

Nella Cat. Maschietti Samuel Quartieri si è classificato 7°. Bene le prestazioni di Luca Righi, Jacopo Budini, Emanuele Toni e Thomas Neri.

Nelle Cat. dei più grandi Ragazzi/Allievi Brando Foschini ha ottenuto un 9° posto. Bene le performances di Gioele Trevisan, Mattia Casadei, Nicolò Budini e il 10° posto per Rachele Baruzzi nella Cat. Ragazze/Allieve.