Il dirigente sportivo dell’Alfonse, Martini si dimette: “Auguro ai ragazzi di raggiungere il traguardo salvezza”

Luca Martini, dirigente sportivo dell’Alfonsine Calcio comunica le sue dimissioni dall’incarico. “Voglio ringraziare pubblicamente giocatori e staff tecnico – afferma Martini – ,da oggi non sarò più il direttore sportivo dell’Alfonsine, le mie dimissioni sono irrevocabili. Sono stati due anni molto intensi, soprattutto questa stagione che mi ha visto in prima squadra al fianco di Mister Gori e il suo staff. Ho messo il cuore per gestire la prima squadra al meglio, ma la situazione societaria è davvero complessa e molto delicata. Mi dispiace lasciare l’intero staff tecnico e tutti i ragazzi, sono uomini fantastici che stanno svolgendo al meglio il loro lavoro, in situazioni non facili. Auguro con tutto il cuore alla squadra di raggiungere il traguardo della salvezza” conclude Martini.