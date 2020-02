Pallamano Romagna affronta al Palacattani il top team Ambra di Poggio a Caiano

Il Palacattani sarà ancora il teatro di un’altra super sfida. Sabato pomeriggio alle 18,30 il palazzetto faentino ospiterà la seconda partita consecutiva della Pallamano Romagna. Gli arancioblu di coach Domenico Tassinari dopo la bella e inaspettata vittoria contro il Parma maturata sabato scorso, affronteranno un altro top team: l’Ambra di Poggio a Caiano che all’andata vinse in casa 30-24.

“E’ stata una vittoria importante quella contro Parma – commenta Stefano Babini, terzino dei romagnoli – noi eravamo sfavoriti sulla carta ma abbiamo ribaltato il risultato complice un’ottima difesa che cercheremo di riproporre contro Ambra, e ci siamo preparati al meglio per questa gara in cui il nostro obiettivo è provare a ribaltare il risultato maturato in casa loro”.

La Pallamano Romagna, che dall’inizio del 2020 ha vinto tutte e quattro le partite disputate nel girone di ritorno e che vanta la seconda miglior difesa del girone di Serie A2 proveranno a centrare la 5a vittoria consecutiva contro un avversario che si presenterà al Cattani lanciato verso le zone alte della classifica al netto delle 3 vittorie su 4 ottenute contro Nuoro, Chiaravalle e, ultima in ordine di tempo, quella con Camerano, intervallate solo dalla sconfitta maturata contro Tavarnelle.

“Noi abbiamo lavorato al meglio – prosegue Babini – e tenteremo di proseguire questa striscia positiva di vittorie. Certo non sarà facile ma imposteremo la partita partendo dalle nostre basi solide che sono appunto la difesa».

Per provare l’aggancio ad Ambra, distante appena due punti, Tassinari non potrà ancora contare su Albertini, che anche durante la settimana non si è potuto allenare. Probabilmente rientrerà Di Domenico, non al massimo della condizione contro Parma, mentre sono da valutare le condizioni di Amir Boukhris, infortunatosi lievemente sabato scorso sul finire del primo tempo.