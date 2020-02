Olimpia Teodora Ravenna in campo per l’inizio della Pool Promozione

Dopo il weekend di sosta caratterizzato dalla finale di Coppa Italia, che ha visto trionfare quella Trento che in semifinale aveva battuto le ragazze di Coach Bendandi, la Conad Olimpia Teodora torna in campo per l’inizio della Pool Promozione. Ravenna apre il suo cammino nella seconda parte della stagione sul difficile campo di Martignacco domani, domenica 9 febbraio, alle ore 17. Arbitri del match saranno Nicola Traversa e Matteo Selmi.

Le avversarie

La Libertas Martignacco è stata costituita come Polisportiva nel gennaio del 1977 e ha cominciato con l’atletica leggera, alla quale si è aggiunta più tardi la pallavolo, diventata il fiore all’occhiello della società presieduta da Bernardino Ceccarelli. La squadra di Pallavolo Femminile ha scalato dalla 2° Div. la Serie D, conseguendo poi ben tre promozioni nella serie C1 Nazionale, e nella stagione 2012/2013, dopo tre anni di permanenza in B2, ha conquistato la promozione in B1 Nazionale e vinto Coppa Italia. Nella stagione 2017/2018 è stata promossa in A2 nazionale.

Al secondo anno di Serie A2, la società ha confermato la fiducia all’allenatore Marco Gazzotti, ma ha cambiato molto nel roster. Confermate il libero di casa Lara Caravello e la schiacciatrice Karola Dhimitriadhi, recuperata dopo un grave infortunio patito nella scorsa stagione, i friulani hanno aggiunto il talentuoso opposto americano Ebony Nwanebu come maggior terminale offensivo della squadra. Al termine del girone in cui si è piazzata al quarto posto nel Girone A, l’Itas Città Fiera si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo di Giulia Pascucci, nella prima parte di stagione a Perugia in A1.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Finalmente cominciamo la Pool Promozione e non vediamo l’ora di tornare a giocare e confrontarci con le squadre dell’altro girone. Da ora in poi si alza la posta e questo è uno stimolo in più per affrontare al meglio un premio che ci siamo ampiamente meritati. La Coppa Italia vinta con pieno merito da Trento dovrebbe darci un po’ di consapevolezza in più perché mi fa molto piacere pensare che noi siamo forse la squadra che le ha messe più in difficoltà nella prima parte di stagione. Iniziamo questa avventura a Martignacco che è una squadra con ottime individualità e il nostro obiettivo è di pensare match dopo match a fare del nostro meglio, ricordando che il campionato è ancora molto lungo”.

Roster



Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Poggi (2), Morolli (15).

Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).

La classifica

Pool Promozione Serie A2: Omag San Giovanni In Marignano 50, Delta Informatica Trentino 49, Volley Soverato 38, Eurospin Ford Sara Pinerolo 33, Lpm Bam Mondovì 33, Conad Olimpia Teodora Ravenna 32, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 30, Barricalla Cus Torino 28, Itas Città Fiera Martignacco 25, Geovillage Hermaea Olbia 24.