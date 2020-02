Passione Break Dance. Il ravennate Simone “Jet Leg” medaglia d’argento ai Campionati Italiani Assoluti

Simone Arasi ha 16 anni, vive a Porto Fuori e frequenta l’Istituto Tecnico per Geometri Camillo Morigia di Ravenna. Il nome d’arte di Simone è “Jet Leg”, lui è un b-boy, un ballerino di Break dance.

Il 31 gennaio, a Foligno, ha partecipato ai Campionati Italiani Assoluti di Danza Sportiva, per la disciplina Break Dance nella categoria 16-18 anni cat. U (intermedio-avanzato), dove ha conquistato una bellissima medaglia d’argento che gli ha dato accesso al Club Azzurro e al raduno degli Azzurri a marzo. Pochi mesi prima, a luglio, aveva conquistato anche la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di Danza Sportiva FIDS.

“Quando avevo 7 anni, il mio mito era Michael Jackson. Volevo imparare a ballare, così ho convinto i miei genitori ad inscrivermi ad un corso di hip hop – racconta Simone -. Un giorno, al termine della lezione, mi sono accorto che nella sala a fianco c’erano dei ballerini di break dance che facevano lezione e sono rimasto a guardarli, stupito. Così ho capito ciò che volevo fare da grande”. E’ nata così la passione di Simone, che come ogni adolescente, sogna in grande: partecipare alla Red Bull BC One, una delle più importanti manifestazioni internazionale di break dance, competizione dove si sfidano i più bravi ballerini al mondo.

“So che mi sono posto un obbiettivo difficile, ma questo mi dà la forza per non mollare” prosegue Simone, aka Jet Leg, che mosso dalla sua grande passione, riesce a mantenere dei ritmi intensi tra allenamenti, competizioni, Contest di Breaking e impegno scolastico.

A Ravenna frequenta la Break The Funk School dove è allenato da b-boy NastyDen, mentre tutti i lunedì sera va a Cesena, dove segue un corso con b-boy Elia Del Nin e, una volta a settimana, va a Padova per allenarsi con B-boy Cico, tutti nomi si spicco della break dance nazionale e internazionale. “Seguire tutti questi allenamenti comporta dei sacrifici, ma so che è necessario per perfezionare la tecnica e avere nuovi stimoli, quindi per migliorarmi – spiega Simone – e oltre alle trasferte settimanali tra Ravenna, Cesena e Padova, ci sono le competizioni, una ogni finesettimana, in Italia e all’estero. E’ faticoso ma bellissimo”.

“L’ambiente della Break dance è sano, corretto, fatto di rispetto tra crew: alla base c’è sempre una competizione positiva – prosegue il b-boy -. Quando affronto una “battle” lo faccio per migliorare il mio livello, per mettermi alla prova. Quando faccio le mie evoluzioni sul dance floor so che principalmente sto sfidando me stesso”.

E tra i suoi fan c’è anche mamma Rosa. È lei che lo accompagna agli allenamenti a Cesena e Padova: “È una bella fatica, ma lo faccio volentieri, oramai da tanti anni. Mi piace stare a fianco di mio figlio in questa sua avventura, che lo sta formando come atleta e persona. I b-boy sono bravi ragazzi e, Simone lo sa, io mi diverto ad assistere ai contest e a guardare le battle!”

E proprio Simone “Jet Leg” assieme a tanti altri bravissimi breakers e b-girls, provenienti da tutta la Romagna, saranno i protagonisti di “Respect”, una sfida a colpi di hip hop e break dance, in programma domani, domenica 9 febbraio, dalle ore 15 all’Esp di Ravenna.

Organizzato delle associazioni ravennati Break The Funk e Ind.House, Respect sarà un’occasione per tanti ragazzi e ragazze appassionati di hip hop e break dance, per incontrarsi e confrontarsi.

Il contest è aperto a ragazzi e ragazze delle categorie Under 12; 13/16 Anni; 7ToSmoke Open; B.Girl Open.

Per info sul contest Respect