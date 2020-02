Doppio 9° posto per il team di PowerBeach Ravenna in Armenia e Georgia

Si è conclusa la trasferta internazionale per il team di snow volley di PowerBeach Ravenna composto da da Giorgio Zauli, Enrico Lupatelli, Michele Maines e Matteo Carlon in Armenia e Georgia sotto l’egida della CEV – la Confederation Europeen Volleyball – con un doppio 9° posto finale. In entrambi i tornei il team di PowerBeach partiva direttamente dal tabellone principale grazie al ranking conquistato nella stagione precedente. Nel torneo di Tsakhkadzor (Armenia) fatale è stata la sconfitta contro Russia-2 (0-2 : 12-15, 10-15) team vincitore poi del torneo, nel torneo di Bakuriani (Georgia) decisiva è stata la sconfitta contro Slovakia-1 (1-2 : 20-18, 7-15, 5-15).

Il prossimo appuntamento per il team PowerBeach è previsto in Italia a Tarvisio dal 6 al 8 marzo. Nel frattempo la FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo, sotto la cui egida è sottoposta la disciplina dello Snow Volley, ha fatto trapelare ufficiosamente che lo Snow Volley sarà sport dimostrativo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

