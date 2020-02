Le Signore della Corsa di Atletica 85 all’argento ai C.d.S. italiani di Cross 

Le Signore della Corsa di Atletica 85 Faenza BCC confermano le loro qualità ai CdS di cross master portando a casa il trofeo d’argento ai Campionati italiani. Gara baciata dal sole in quel di Cassino che ha visto la presenza di Daniela Valgimigli (4a MF35), Marina Lazzarini (5a MF35), Silvia Laghi (9a MF40), Gabriella Piccinini (16a MF40), Romina Ridolfi (18a MF40), Lara Gualtieri (5a MF45), Manuela Brasini (7a MF45), Manoela Baldi (22a MF45), Paola Chendi (23a MF45), Nicoletta Pasello (13a MF50), Annarita Pellizzari (16a MF50),Elena Malossi (18a MF50), Maria Rosa Piazza (15a MF55), Paola Bartolucci (5a MF60), Rita Gabellini (9a MF60), Maria Pia Verzellesi (10a MF65) e Loredana Dolci (11a MF65), con numerose prestazioni individuali di livello. Tutti i risultati disponibili sul sito FIDAL in dettaglio QUI.

Parma – Meeting regionale giovanile indoor

Gran bella gara nell’impianto indoor di Parma per i giovani cat. Cadetti di Atletica85 che si confermano affamati di migliori prestazioni personali. Sui 60HS Sofia Tarozzi fa segnare il proprio PB in batteria con un tempo di 10’’74, sostanzialmente confermato in finale (10’’76). Francesco Dotti sui 60m piani ha corso in 7’’72 e Davide Visani in 7’’93 (PB).





Gli atleti impegnati a Parma nel Meeting regionale giovanile indoor

Massa Lombarda (RA) – CdS provinciali di corsa campestre giovanili

Partecipazione vulcanica e numerosa anche per i più piccoli leoncini di Atletica85, della catt. Esordienti e Ragazzi. Si sono contati infatti ben 42 atleti/gara con la maglietta gialla ed il leone rosso di Faenza sul petto. Impossibile purtroppo menzionarli tutti. Sono saliti sul podio nelle rispettive categorie: Azzurra Artini, Rosa Blanco, Zoe Fiorentini, Alexander Gibbin, Beatrice Bertoni e Filippo Ceroni. Tutti i risultati dei leoncini di A85 sono disponibili QUI.



I giovani impegnati a Massa Lombarda ai CdS provinciali di corsa campestre giovanili