Medaglia d’oro per Edera Ravenna alla prima prova del campionato di Serie C

Domenica 9 febbraio si è svolta a San Marino la prima prova del campionato di Serie C 2020 zona tecnica 3, la prima di tre prove che decreterà il passaggio per la società vincitrice alla serie successiva la serie B per il 2021.

L’Edera Ravenna era presente alla competizione con la squadra formata dalle ginnaste Emma Bulzoni, Felicia Baes, Marta Siboni, Allegra Jakic e Martina Pieralisi che sono scese in pedana affrontando le squadre provenienti dalle regioni Emilia Romagna, Marche e Umbria.

Le ginnaste sono state protagoniste di ottime performance a tutti e 5 gli attrezzi di gara e con il totale di 77 punti hanno guadagnato il gradino più alto del podio e la medaglia d’oro in questa prima prova di campionato.

Grande soddisfazione nei tecnici Camilla Casadio, Sara Tiene e Enrico Bartolini per questo risultato, la società infatti si prepara per il prossimo appuntamento fra 2 settimane ad Ancona per la seconda prova di campionato.