Virtus Faenza sconfitta al Don Fiorini dalla capolista Meldola

Sconfitta immeritata domenica 9 febbraio al centro sportivo Don Fiorini per la Virtus Faenza. La capolista Meldola è riuscita, nella ripresa, con il minimo sforzo ad ottenere il massimo risultato. Due reti arrivate in pochi minuti in due episodi che non hanno però rallentato il ritmo della squadra di Giancarlo Valenti che fino alla fine ha tentato la rimonta. Nella prossima giornata la Virtus sarà impegnata nel non facile campo di Forlimpopoli. All’andata finì 2-0 per i verdi faentini.

Questi i risultati del settore giovanile:

Juniores: San Pietro in Vincoli – Virtus Faenza 4-3.

Allievi regionali 2003/2004: Pontevecchio – Virtus Faenza – 1-1.

Giovanissimi regionali 2005: Virtus – Junior Cervia 0-0.

Virtus – Pianta 1-1.

Giovanissimi 2006: Castrocaro – Virtus 0-4.

