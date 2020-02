Canottieri Ravenna, bei piazzamenti alle gare di fondo di Pisa e Torino

La Canottieri Ravenna non perde tempo e inizia subito la stagione 2020 con dei bei piazzamenti alle gare di fondo disputate a Pisa e Torino. Due ottime occasioni per riacquistare velocità, confidenza con la barca e con le gare in un periodo in cui i giovani canottieri ravennati sono ancora appesantiti dal pesante lavoro preparatorio invernale. Il 26 gennaio, sul canale dei Navicelli di Pisa, i canottieri ravennati hanno preso parte ai Campionati Italiani di Fondo, disputati sulla distanza dei 6000 metri, riservate alle specialità del doppio e del quattro senza. Per la squadra allenata da Paolo Di Nardo, un quarto, un sesto e un decimo posto

È svanita per pochi secondi la medaglia al quattro senza Senior della Canottieri Ravenna composto da Nicola Catenelli, Gergo Cziraki, Victor Prestigiovanni e Victor Kushnir che si piazzano al quarto posto dietro a Gavirate, Saturnia e Napoli. Sesto posto per Marco Prati e Valerio Ghetti nel doppio Ragazzi maschile, ma a solo 4 secondi dalla medaglia d’argento. La Cavallini ha vinto in 22:38:90, ma poi ecco cinque equipaggi nel giro di di quattro secondi: Eridanea, Amici del Fiume, Marina Militare e Garda Salò. Un distacco minimo se consideriamo la distanza di sei chilometri. Nel doppio Ragazzi femminile, decimo posto per Agnese Dassani e Chiara Petruzzellis, alla loro prima gara nella categoria. Nella 37^ edizione della Regata Internazionale d’Inverno sul Po a Torino, svoltasi il 9 febbraio nella distanza di cinque chilometri di gara sul fiume che attraversa il capoluogo sabaudo, la Canottieri ha portato a casa altri due quarti posti, un quinto, due sesti e un undicesimo.

Quarto posto per Gergo Cziraki nell’otto Senior misto con Lario, Moltrasio, Armida e Murcarolo. Solo un secondo separa l’equipaggio del ravennate dal terzo posto del misto Monate-Moto Guzzi-Saturnia-Idroscalo-Bellagina. Al primo e al secondo posto le due ammiraglie della nazionale olimpica rumena. Anche il quattro di coppia Junior di Valerio Prestigiovanni, Victor Kushnir, Marco Prati ed il veneziano Bastasi è giunto quarto sul traguardo, piazzandosi alle spalle di Retica, Fiamme Gialle e Corgeno. Quinto posto, invece, per Agnese Dassani e Chiara Petruzzellis nell’otto Ragazzi femminile, a bordo dell’equipaggio regionale dell’Emilia Romagna. Alexandra Kushnir è sesta nel quattro di coppia Senior femminile nel quadruplo misto con Cus Torino, Cus Pavia e Telimar. Anche Alice Casadei è arrivata sesta nell’otto Junior femminile a bordo dell’equipaggio misto Vittorino da Feltre-Firenze-Cavallini-Sabaudia e vArese. Nella gara riservata alla categoria Ragazzi, infine, undicesimo posto per Gabriel Stradaioli a bordo dell’otto regionale dell’Emilia Romagna.