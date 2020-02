L’ASD Arcieri faentini organizza il campionato regionale Indoor 2020 sabato 15 e domenica 16 febbraio

Per la prima volta si svolgerà a Faenza il Campionato Regionale Indoor Emilia Romagna, gara di tiro con l’arco indoor sulla distanza dei 18 metri. La manifestazione sarà organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Faentini che si è aggiudicata l’organizzazione dell’evento regionale, grazie alla perfetta organizzazione dei precedenti Campionati Regionali Targa del 2018 e 2019 ed alla disponibilità del complesso sportivo “la Graziola”.

Per questo evento il campo di tiro sarà allestito all’interno del Palacattani il prossimo 15 e 16 febbraio 2020 e vedrà la partecipazione di più di circa 350 arcieri provenienti da tutta la regione a partire da Piacenza fino a Rimini.

Il Palacattani potrà accogliere anche un nutrito pubblico che dalle tribune potrà gioire di uno splendido scenario, insolito e suggestivo per il nostro palazzetto e che vedrà allineati ben 30 paglioni.

Il programma prevede una prima parte di qualifica per l’assegnazione dei Titoli di classe e lo svolgimento di una fase finale per l’assegnazione dei titoli assoluti.

Le fasi di qualifica saranno il sabato mattina a partire dalle ore 9.30 ed il sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.30 per continuare la domenica con inizio alle ore 8.30.

Nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, invece, si disputeranno gli scontri diretti con l’assegnazione dei titoli regionali individuali e a squadre assoluti.

L’evento organizzato grazie ai soci volontari dell’A.S.D. Arcieri Faentini, al patrocinio del Comune di Faenza, al supporto del Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese ed al gestore del Palacattani.