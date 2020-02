Conad Olimpia Teodora Ravenna aspetta Soverato per la sfida della Pool Promozione

Dopo lo splendido successo ottenuto nella prima partita della Pool Promozione a Martignacco, Conad Olimpia Teodora Ravenna si prepara all’esordio casalingo nella seconda parte della stagione. Al PalaCosta, con fischio d’inizio domani, domenica 16 febbraio, alle ore 17, arriverà Soverato, seconda miglior squadra del Girone A, già battuta dalle ravennati nel quarto di finale di Coppa Italia in Calabria qualche settimana fa.

Si tratterà di una partita molto diversa, prima di tutto perché la Conad dovrà purtroppo fare a meno della sua palleggiatrice Elisa Morolli, la cui stagione è terminata a causa dell’infortunio al tendine d’Achille patito nell’ultima trasferta. Fra le padrone di casa, quindi, esordio in Serie A2 da titolare per la giovanissima ravennate Chiara Poggi, che, dopo essersi destreggiata molto bene nel quarto set di Martignacco, sarà chiamata a sostituire al meglio la compagna.

Le avversarie – Volley Soverato è stata fondata nel 1994 e dal 2010 disputa il campionato di A2, dopo essere stata per diversi anni in B1. Dopo due campionati chiusi a metà classifica, nel 2012-2013 è stata eliminata ai quarti dei playoff promozione. Nelle ultime stagioni ha frequentato spesso i playoff, senza però mai andare oltre la semifinale. Il roster è stato quest’anno profondamente rivoluzionato, al netto della conferma del Coach Bruno Napolitano, esperto allenatore partenopeo, con lunga militanza in A2, qualche apparizione in A1 (Giaveno e Tortolì) ed esperienza nel campionato ceco al Pole Brno (2015-2016).

L’arrivo più importante è stato quello della banda bulgara Silvana Chausheva, con trascorsi a Busto Arsizio in Serie A1, mentre grande ex della partita tra le file della Conad sarà invece Ludovica Guidi, nella scorsa stagione in Calabria. Soverato ha concluso la Regular Season al secondo posto nel Girone A, perdendo appena una partita nel girone di ritorno contro la capolista S.G. Marignano, e battendo Torino per 3-2 all’esordio casalingo nella Pool Promozione.

Il commento – Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Non vediamo l’ora di tornare a giocare davanti al nostro pubblico e ritrovare il suo calore che, devo dire, nella prima parte di stagione è stato davvero qualcosa entusiasmante. Siamo tutti consapevoli di quello che è successo a Elisa e per questo abbiamo ancora più bisogno di supporto e pazienza, perché è naturale che le intese e i meccanismi che si erano creati in tanto tempo adesso non potranno essere così rodati, dopo solo una settimana di lavoro. Noi entreremo in campo con il nostro solito entusiasmo, la nostra giovanissima Chiara è super carica e sa che deve prima di tutto divertirsi, ma è naturale che non sarà facile perché un po’ di tensione ci sarà”.

“A Soverato abbiamo fatto una partita straordinaria – prosegue l’allenatore – soprattutto a muro-difesa e certamente loro arriveranno qua con il coltello tra i denti. Sappiamo che troveremo una squadra che non ci regalerà nulla e cercherà di approfittare della nostra situazione, ma noi dobbiamo concentrarci solo su di noi e pensare a lavorare bene e trovare continuità nel nostro gioco”.

Roster – Allenatore: Simone Bendandi. Assistente: Dominico Speck. Palleggiatrici: Poggi (2). Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12). Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11). Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).

La classifica della Pool Promozione Serie A2 – Delta Informatica Trentino 52, Omag San Giovanni In Marignano 51, Volley Soverato 40, Eurospin Ford Sara Pinerolo 36, Lpm Bam Mondovì 35, Conad Olimpia Teodora Ravenna 35, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 30, Barricalla Cus Torino 29, Itas Città Fiera Martignacco 25, Geovillage Hermaea Olbia 24.

Biglietteria – La biglietteria del PalaCosta, Piazza Caduti sul Lavoro 13, Ravenna, aprirà alle ore 15.30, così come i cancelli del palazzetto. Prezzi dei biglietti: INTERO € 10,00 / RIDOTTO OVER 65 € 8,00 / RIDOTTO JUNIOR 12-18 ANNI € 5,00 / Ingresso gratuito per gli Under 12. I tagliandi restano anche disponibili in prevendita (con maggiorazione del prezzo di € 1) sul sito ( https://www.vivaticket.it/ita/event/olimpia-teodora-volley-soverato/146527 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ) fino alle 12 di domenica.

Live match – Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”. La diretta streaming del match sarà visibile sulla pagina Facebook: @olimpiateodoravolley.

Foto di Roberta Casadei