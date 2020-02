Mernap Faenza pronta per il Derby Castrocaroterme

A poco più di un mese dalla sfida in Coppa Emilia vinta 12-3, la Mernap ritrova il Derby Castrocaroterme, gara che andrà in scena domenica 16 febbraio alle 18 alla palestra della scuola media di Granarolo Faentino. La posta in palio in questa occasione sarà ancora più alta delle precedenti, perché entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per raggiungere i rispettivi obiettivi. La settimana di preparazione al match è stata molto intensa per i rossoneri sempre più lanciati nella corsa play off.

“Togliamoci dalla mente il 12-3 di Coppa Emilia Romagna – sentenzia mister Francesco Ghera – un risultato che servirà da stimolo soltanto al Derbycastrocaroterme. Sono convinto che i nostri avversari saranno motivati e vorranno metterci in difficoltà dal primo minuto. Dovremo quindi essere bravi ad imporre il nostro ritmo e a non avere quelle pericolose pause che ci sono state nel secondo tempo contro l’Airone 83, perché non ce le possiamo più permettere fino a fine stagione se vorremo disputare un campionato da protagonisti. Sappiamo che la continuità nell’arco del match è il nostro problema maggiore e infatti stiamo lavorando con grande impegno per cercare di risolverlo”. I precedenti stagionali sorridono ai rossoneri: oltre alla vittoria in Coppa Emilia Romagna che è valsa la qualificazione ai quarti di finale, la Mernap si è aggiudicata anche il match d’andata vincendo fuori casa 4-1.

Il programma della terza giornata di ritorno: – Club Calcio a 5 Castel San Pietro 6–6 Airone 83; Football Balca 2–2 Campanella; X Martiri – Futsal Molinella; Dragons Rimini – Reno Molinella; MERNAP FAENZA – DERBY CASTROCAROTERME; Russi B – Sporting Pianorese.

Classifica: Club Calcio a 5 Castel San Pietro 31; X Martiri Ferrara 26; MERNAP FAENZA 24; Campanella Imola 25; Reno Molinella e Airone 83 Calderara di Reno 18; Dragons Rimini 14; Derby Castrocaroterme e Football Balca 12; Futsal Molinella 9; Sporting Pianorese e Russi (fuori classifica) 0.